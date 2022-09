Auto elettriche - Usa, approvati tutti i piani per le reti di ricarica: a disposizione 1,5 miliardi di dollari (Di martedì 27 settembre 2022) Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha approvato tutti i piani per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di Auto elettriche presentati dai 50 Stati, da Washington DC e da Porto Rico. Le varie giurisdizioni potranno ora accedere a oltre 1,5 miliardi di dollari per costruire stazioni di rifornimento lungo circa 120 mila chilometri di arterie Autostradali su tutto il territorio nazionale. Le condizioni. Il via libera completa un iter procedurale che ha già portato a una prima Autorizzazione per i progetti di 35 Stati. L'intero programma è sostenuto dalla Bipartisan Infrastructure Law, che mette a disposizione 5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha approvatoper la realizzazione di infrastrutture per ladipresentati dai 50 Stati, da Washington DC e da Porto Rico. Le varie giurisdizioni potranno ora accedere a oltre 1,5diper costruire stazioni di rifornimento lungo circa 120 mila chilometri di arteriestradali su tutto il territorio nazionale. Le condizioni. Il via libera completa un iter procedurale che ha già portato a una primarizzazione per i progetti di 35 Stati. L'intero programma è sostenuto dalla Bipartisan Infrastructure Law, che mette adinei prossimi cinque anni per ...

