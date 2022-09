Auto elettrica: vi siete ricordati di fare il pieno? (Di martedì 27 settembre 2022) Alzi la mano chi di voi, almeno una volta nella vita, non si è posto la seguente domanda “ho fatto il pieno alla macchina o no?”. Sicuramente le mani alzate saranno un bel po’ e sappiate che questa domanda non se la pone solo chi possiede un’Auto a benzina, a gasolio o simile, ma bensì anche chi ha un’Auto elettrica o un’Auto ibrida. Chi ha deciso di “convertirsi” alla mobilità elettrica in toto sa fin troppo bene che ci sarà sempre un tempo di ricarica da passare presso le apposite colonnine e che questo dipenderà in gran parte dal tipo di potenza elettrica delle colonnine stesse. Ma almeno non si contribuirà ad inquinare l’ambiente! E, anche se alcuni Automobilisti si sono fatti installare le proprie colonnine di ricarica, magari grazie ad alcuni ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Alzi la mano chi di voi, almeno una volta nella vita, non si è posto la seguente domanda “ho fatto ilalla macchina o no?”. Sicuramente le mani alzate saranno un bel po’ e sappiate che questa domanda non se la pone solo chi possiede un’a benzina, a gasolio o simile, ma bensì anche chi ha un’o un’ibrida. Chi ha deciso di “convertirsi” alla mobilitàin toto sa fin troppo bene che ci sarà sempre un tempo di ricarica da passare presso le apposite colonnine e che questo dipenderà in gran parte dal tipo di potenzadelle colonnine stesse. Ma almeno non si contribuirà ad inquinare l’ambiente! E, anche se alcunimobilisti si sono fatti installare le proprie colonnine di ricarica, magari grazie ad alcuni ...

