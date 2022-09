Aurora Ramazzotti: “Ho un blocco, per me non è facile adesso” le dichiarazioni dopo aver confermato la gravidanza (Di martedì 27 settembre 2022) dopo aver annunciato la sua gravidanza, Aurora Ramazzotti ammette di vivere un periodo molto speciale e non facile. Questo è quello che dice da tempo sui social Ci vuole del tempo per capire, metabolizzare ed essere il più calmo possibile. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dopo mesi di voci che annunciavano la loro genitorialità, si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 settembre 2022)annunciato la suaammette di vivere un periodo molto speciale e non. Questo è quello che dice da tempo sui social Ci vuole del tempo per capire, metabolizzare ed essere il più calmo possibile.e Goffredo Cerza,mesi di voci che annunciavano la loro genitorialità, si L'articolo proviene da KontroKultura.

VanityFairIt : Dopo la conferma della gravidanza, la conduttrice si è ritirata per un po' dalla vita virtuale. Pausa che ha interr… - Filomen83869405 : RT @JessP_92: GIULIA SALEMI QUESTA MERAVIGLIA CHE LANCIA L'ARCO AD ALFONSO PER LA STORIA DI AURORA RAMAZZOTTI #gfvip - AmnaBil41332019 : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza insieme dopo l’annuncio della gravidanza: coccole e tenerezze in pubblico - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la dedica di papà Eros durante il concerto: 'Grazie Auri' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, le prime parole dopo l'annuncio della gravidanza: «Vi spiego delle cose» -