Aumento stipendio docenti, si parte da 50 euro in più nella busta paga. Il nuovo governo metterà nuove risorse in legge di bilancio? (Di martedì 27 settembre 2022) L'affermazione del controdestra alle elezioni politiche del 2022 apre nuovi scenari possibili per la scuola. Il prossimo governo dovrà chiudere il contratto scuola già scaduto e soprattutto dovrà entrare nell'ottica di un braccio di ferro con i sindacati, che chiedono di trovare altre risorse già nella prossima legge di bilancio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) L'affermazione del controdestra alle elezioni politiche del 2022 apre nuovi scenari possibili per la scuola. Il prossimodovrà chiudere il contratto scuola già scaduto e soprattutto dovrà entrare nell'ottica di un braccio di ferro con i sindacati, che chiedono di trovare altregiàprossimadi. L'articolo .

