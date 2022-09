Audi, obiettivo Dakar: la leggenda nel motorsport non si ferma (Di martedì 27 settembre 2022) La Casa dei quattro anelli conferma il proprio impegno nel mondo delle competizioni: dai trionfi nel rally ai successi di Le Mans, testando tecnologie d’avanguardia trasferite poi alla produzione di serie. Al Festival dello Sport di Trento si guarda al futuro e a nuovi traguardi, F1 compresa: insieme a quattro piloti che hanno scritto la storia Leggi su vanityfair (Di martedì 27 settembre 2022) La Casa dei quattro anelli conil proprio impegno nel mondo delle competizioni: dai trionfi nel rally ai successi di Le Mans, testando tecnologie d’avanguardia trasferite poi alla produzione di serie. Al Festival dello Sport di Trento si guarda al futuro e a nuovi traguardi, F1 compresa: insieme a quattro piloti che hanno scritto la storia

