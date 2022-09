Atp Seoul 2022: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 28 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Seoul 2022 nella giornata di mercoledì 28 settembre. Solamente tre i match di singolare in programma in Corea del Sud, con il programma che sarà aperto da Daniel e Gomez. A seguire il piatto forte di giornata, con l’esordio della quarta forza del seeding, Denis Shapovalov, opposto allo spagnolo Munar. Infine, si contenderanno un posto nei quarti Albot e Johnson. Ricordiamo che non sono presenti giocatori italiani; di seguito il programma. CENTER COURT Dalle ore 05.00 – Daniel vs Gomez A seguire – Munar vs (4) Shapovalov A seguire – Albot vs Johnson SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 dinella giornata di28. Solamente tre i match di singolare inin Corea del Sud, con ilche sarà aperto da Daniel e Gomez. A seguire il piatto forte di giornata, con l’esordio della quarta forza del seeding, Denis Shapovalov, opposto allo spagnolo Munar. Infine, si contenderanno un posto nei quarti Albot e Johnson. Ricordiamo che non sono presenti giocatori italiani; di seguito il. CENTER COURT Dalle ore 05.00 – Daniel vs Gomez A seguire – Munar vs (4) Shapovalov A seguire – Albot vs Johnson SportFace.

