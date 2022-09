Atletica | Antonella Palmisano si opererà alla gamba sinistra | “O smetto o questa è l’unica soluzione possibile”

(Di martedì 27 settembre 2022)è ormai da tempo alle prese con un problema fisicoche le impedisce di svolgere regolarmente attività fisica, senza complicazioni; d’altronde, è più di un anno (dal successo olimpico nella 20 km a Tokyo) che l’azzurra è costretta all’inattività. Come spiega La Gazzetta dello Sport, con l’obiettivo di poter tornare a marciare e gareggiare senza intoppi (come specificato dstessa atleta in un’intervista al giornale sopra menzionato, di cui successivamente proporremo un estratto),verrà operata nella giornata di giovedì all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Il dottor Dante Dollari si occuperà dell’intervento, che mira a eliminare le fibrosi che hanno creato una tuberosità ischiatica ...

Palmisano, dopo un anno e più di forzata inattività, giovedì mattina all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, sarà operata dal dottor Dante Dallari per eliminare le fibrosi che hanno ...... rappresentata da una 19enne che, solamente per una mera questione di carte bollate, non ha già ritoccato il record azzurro Under20, detenuto ancora daPalmisano, ma con un crono più alto (... Palmisano, la svolta per ripartire: sarà operata alla gamba sinistra La marciatrice Antonella Palmisano, stella dell'atletica azzurra ha deciso di operarsi per risolvere il problema di fibrosi alla gamba ...La campionessa olimpica della 20 km di marcia è ferma da più di un anno: “Ero a un bivio: smettere o provare quest’unica soluzione”. Tempi di ripresa: da uno a quattro mesi ...