Atalanta Fiorentina: i precedenti al Gewiss Stadium – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) L'ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Atalanta e Fiorentina : ecco i precedenti al Gewiss Stadium Con il Napoli, l'Atalanta condivide la testa della classifica ed è reduce dalla vittoriaall'Olimpico con la Roma, firmata da Scalvini. Intensità e determinazione: sebbene in misura diversa rispetto agli altri anni, la ricetta di Gasperini continua a funzionare.Dopo il tracollo in Conference League, la Fiorentina si è ripresa con il 2-0 sulVerona. Il problema principale dei viola sono i gol: 7 in 7 gare sono troppo pochi per ambirea ripetere il buon andamento della scorsa stagione L'articolo proviene da Calcio News 24.

carlogarganese : SERIE A TEAM PRESSING - 2022-23 (average p90) Napoli 81 Fiorentina 81 Salernitana 75 Milan 73 Verona 70 Cremonese… - SquawkaNews : 2022/23 Serie A points: 17 - Napoli, Atalanta 16 - Udinese 15 14 - Lazio, Milan 13 - Roma 12 - Inter 11 10 - Juven… - sportli26181512 : Atalanta in ansia per Scalvini: a rischio con la Fiorentina: Atalanta sfortunata nella sosta dei nazionali. Dopo gl… - tuttoatalanta : Atalanta-Fiorentina, Italo Cucci: 'La Dea di Gasperini deve cercare di avere più continuità'… - AmoBergamo : #Bergamo Atalanta-Fiorentina, quanti ragazzi sugli spalti! 800 biglietti venduti a Under 18 -