Ascolti TV | Lunedì 26 settembre 2022 La Nazionale sfiora i 7 milioni 31 4% | GF Vip si ferma a 2 | 4 mln 17 8% | STEP riparte dall’8 1% Speciali sul voto | Zoro 6 8% meglio di Iacona 5 1% e Porro 6 5%

(Di martedì 27 settembre 2022) Ungheria-Italia Nella serata di ieri,26, su Rai1 Ungheria-Italia di Nations League ha conquistato 6.949.000 spettatori pari al 31.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8% (presentazione di 13 min a 2.740.000 e il 12.3%, Night di 10 min a 983.000 e il 28.9%). Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da a 1.300.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione ha raccolto 1.151.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Presadiretta è seguito da 1.063.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 992.000 spettatori (6.5%). Su La7 Speciale Propaganda Live registra 1.015.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 277.000 ...

