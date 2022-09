Ascolti tv, boom per la Nazionale su Rai 1 che vola al 31%. Bene su La7 Propaganda Live (Di martedì 27 settembre 2022) Piccole variazioni anche nella prima serata nei palinsesti ieri, 26 settembre 2022, nella giornata post voto. Una giornata tra l’altro, caratterizzata almeno sui canali Rai, dallo sciopero dei lavoratori che ha causato la mancata messa in onda di molti programmi del day time. In prima serata invece, su Rai 1 ha brillato la partita di Nations League che ha visto gli azzurri di Mancini vincere e qualificarsi per le fasi finali. Mediaset ha quindi deciso di provare a giocare in anticipo, mandando in onda il Grande Fratello VIP 7 dalle 21,20 circa, con una lunga anteprima da scorporare, per quello che riguarda i dati auditel, e poi partire con la puntata vera e propria nella solita fascia oraria. Una mezz’ora in più che non è servita però per far chiudere prima il reality, con la puntata del 26 settembre terminata abbondantemente dopo l’1 di notte. Vince in ogni caso, l’Italia su Rai 1. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Piccole variazioni anche nella prima serata nei palinsesti ieri, 26 settembre 2022, nella giornata post voto. Una giornata tra l’altro, caratterizzata almeno sui canali Rai, dallo sciopero dei lavoratori che ha causato la mancata messa in onda di molti programmi del day time. In prima serata invece, su Rai 1 ha brillato la partita di Nations League che ha visto gli azzurri di Mancini vincere e qualificarsi per le fasi finali. Mediaset ha quindi deciso di provare a giocare in anticipo, mandando in onda il Grande Fratello VIP 7 dalle 21,20 circa, con una lunga anteprima da scorporare, per quello che riguarda i dati auditel, e poi partire con la puntata vera e propria nella solita fascia oraria. Una mezz’ora in più che non è servita però per far chiudere prima il reality, con la puntata del 26 settembre terminata abbondantemente dopo l’1 di notte. Vince in ogni caso, l’Italia su Rai 1. La ...

nicolasavoia : Boom (e sicuramente record) di ascolti per #MattinoCinque con le #ElezioniPolitiche a ben 1.348.000 20,95% nella pr… - koala_targaryen : il blocco di attilio tenuto alla fine perché sanno che aspettiamo solo quello e vogliono fare il boom di ascolti #gfvip - adelajdeeee : RT @NuotatoriB: Boom di ascolti per Mediaset da parte dei nuotatori! - LeukosKaiMelas : @JPeppp Per lo stesso motivo per cui tutti schifano il Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island e poi fanno boom di ascolti. - infoitcultura : Ascolti TV 25 settembre 2022, boom Soliti Ignoti con la vincita stellare di Serena Rossi e Marisa Laurito -

Barbara d'Urso bersagliata da Nino Frassica: "Ecco come riempirà i pomeriggi ... 'Sarebbe bastato Francesco per fare il boom di vendite e invece si aggiunta pure Ilary'. Nino ... Intervistato dal quotidiano Libero Frassica ha commentato i grandi ascolti raccolti in replica dalla ... Mattino 5, Francesco Vecchi sulla crescita degli ascolti: 'Caso di studio" ... sempre in questa intervista rilasciata al portale BubinoBlog , ha poi rivelato anche il motivo per cui pensa che Mattino 5 abbia avuto una crescita così netta negli ascolti in questi ultimi anni ... Affaritaliani.it Ascolti TV dati Auditel: Vespa batte Mentana Ascolti TV dati Auditel: in occasione delle elezioni politiche che si sono tenute durante la giornata di ieri, domenica 25 settembre, la solita maratona di Mentana si è dovuto arrendere, perché a vinc ... La notizia riportata su altre testate Arrivano i risultati degli ascolti tv della giornata di ieri 25 settembre 2022. In prima serata Amadeus ha allungato il passo, occupando questo slot orario dalle 20.45 fino alle 22.26, prima di passar ... ... 'Sarebbe bastato Francesco per fare ildi vendite e invece si aggiunta pure Ilary'. Nino ... Intervistato dal quotidiano Libero Frassica ha commentato i grandiraccolti in replica dalla ...... sempre in questa intervista rilasciata al portale BubinoBlog , ha poi rivelato anche il motivo per cui pensa che Mattino 5 abbia avuto una crescita così netta negliin questi ultimi anni ... Ascolti TV ieri 20 settembre 2022: vince Canale 5, boom per DiMartedì Ascolti TV dati Auditel: in occasione delle elezioni politiche che si sono tenute durante la giornata di ieri, domenica 25 settembre, la solita maratona di Mentana si è dovuto arrendere, perché a vinc ...Arrivano i risultati degli ascolti tv della giornata di ieri 25 settembre 2022. In prima serata Amadeus ha allungato il passo, occupando questo slot orario dalle 20.45 fino alle 22.26, prima di passar ...