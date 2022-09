Ascolti TV 26 settembre 2022 | Reazione a Catena raddoppia 24 7% | maratona Il Paradiso delle Signore 18 7%

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 settembre 2022) Questa settimana è incominciata con degli stravolgimenti all'interno del palinsesto di mamma Rai e che hanno intaccato glitv. In prima serata non è saltato l'appuntamento con la partita di calcio dell'Italia impegnata contro l'Ungheria in Nations League. Allo stesso tempo Canale 5 ha portato avanti la sua nuova edizione del Grande Fratello Vip, raccogliendo validi consensi e regalando suspense a non finire. Nel pomeriggio sono saltate parecchie trasmissioni su Rai 1, tra cui Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. Al loro posto sono state riproposte una serie di repliche de Ile un doppio appuntamento di! A proposito di, si è registrata un'altra vittoria...