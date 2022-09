“Ascolta il tuo cuore”, Danacol e Policlinico Gemelli per la prevenzione (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, lancia la campagna “Ascolta il tuo cuore” che mira a sensibilizzare gli italiani sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari, attraverso una campagna di comunicazione articolata e che vede un protagonista di eccezione: Elio.Ha dato il via alla campagna il “Mese del cuore”, che durerà fino al 15 ottobre 2022, durante il quale verranno offerti check up gratuiti a Milano e Roma effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –di Danone in collaborazione con la FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS, lancia la campagna “il tuo” che mira a sensibilizzare gli italiani sulladei rischi cardiovascolari, attraverso una campagna di comunicazione articolata e che vede un protagonista di eccezione: Elio.Ha dato il via alla campagna il “Mese del”, che durerà fino al 15 ottobre 2022, durante il quale verranno offerti check up gratuiti a Milano e Roma effettuati da un team di medici coordinato dal professor Francesco Landi Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica ...

