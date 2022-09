Arretrati assegni familiari ed assegno unico per i figli | chiarimenti

GrNet_Italia : #POLIZIADISTATO POLIZIA DI STATO • Re: Arretrati assegni familiari non corrisposti - dubbi. -

Saranno corrisposti anche glimaturati dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022. Seguirà, ... Glisaranno rivalutati in base ai dati definitivi sull'inflazione 2022. Per chi percepisce ......Draghi ha individuato una percentuale parziale e provvisoria del 2% da applicare suglinell'... per esempio, godrà dello 0,2% in più pari a circa due euro, che sommati aglida gennaio ...L’INPS annuncia una nuova data di accredito dell’assegno unico con domanda. Ma lo riceverà anche qualcun altro.Continuano i pagamenti dell’assegno unico di settembre. Ma c’è anche chi ha ricevuto un doppio accredito. Ecco i dettagli.