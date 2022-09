Argentina-Giamaica stanotte in tv | orario | diretta tv e streaming amichevole internazionale

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida come. Messi e compagni sono ad appena 4 vittorie dalla certezza di battere il record di imbattibilità stabilito poco tempo fa dall’Italia. La prima avversaria sul loro cammino è la, avversaria che – almeno sulla carta – non costituisce un grande pericolo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 02:00 della notte italiana tra martedì 27 e mercoledì 28 settembre, con la partita che non verrà trasmessa inda parte di nessuna emittente in Italia. SportFace.