Argentero su Cristina Marino | Il per sempre con lei non mi fa paura

(Di martedì 27 settembre 2022) Lucasta per diventare padre per la seconda volta e ha confessato tutto il suo amore persu: “Il percon lei non mi fa” su Donne Magazine.

AnielaButt : Luca Argentero sempre più convinto che Cristina Marino sia la donna della sua vita: ”Con lei ‘per sempre’ non mi fa… - AmnaBil41332019 : Luca Argentero sempre più convinto che Cristina Marino sia la donna della sua vita: ”Con lei ‘per sempre’ non mi fa… -

... film comico, commedia del 2016 di Neri Parenti, con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Maria Luisa De Crescenzo eMarino. ...... splendida, una mamma indescrivibile" Lucaha solo parole d'elogio per la moglie, non ha dubbi a riguardo: l'attore 44enne è sempre più convinto cheMarino sia la donna della sua ...Quando inizia Striscia la Notizia 2022-2023: la data della prima puntata su Canale 5 con la conduzione di Alessandro Siani e Luca Argentero ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...