Antonello | “Nuovo stadio da valore alle squadre Ecco perché la capienza di 65 mila”

(Di martedì 27 settembre 2022) Alessandrosul temaNel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte, ano, per approfondire i temi relativi alla costruzione del, l’amministratore delegato dell’Inter Alessandroha così parlato del progetto alla vigilia del via al dibattito pubblico. “In un progetto di rigenerazione urbana, San Siro ha un distretto multifunzionale con una vocazione di natura sportiva. Siamo a San Siro e anche nelprogetto verrà valorizzato questo aspetto. Ilimpianto sarà un punto di arrivo e rispetto al progetto iniziale i club hanno rimodulato le volumetrie per più di un terzo, abbiamo più che raddoppiato il verde. Vorrei ...

Gli ingegneri stimano in 1.400 giorni il tempo necessario per tirare su ilstadio, della ...intorno allo stadio ('Rimane l'assoluta vocazione sportiva' ha precisato Alessandro, ...Quindi o facciamo ilstadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte".si è invece concentrato sui vantaggi economici portati dalla Cattedrale, della quale dà una stima sulla ...Le parole del CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, in conferenza stampa sulla question stadio e benefici del progetto ...Ormai uno stadio è un elemento imprescindibile per rafforzare le performance sportive dei club ma gli obiettivi del progetto sono di natura sportiva” e non meno “sociali e di sostenibilità ambientale.