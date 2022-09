Andrea Manganaro primo docente del Sud a capo dell’Associazione degli Italianisti

(Di martedì 27 settembre 2022)del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania è eletto all’unanimità presidente. Una delle più importanti dell’area umanistica. Una realtà che rappresenta gli accademici di letteratura italiana. Con la nomina di, per la prima volta la presidenzaviene affidata daglia undi una università meridionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

palermo24h : Il prof. Andrea Manganaro eletto presidente dell’Associazione degli Italianisti-Sezione Didattica per il triennio 2… - AlbaChi60690751 : RT @unict_it: Congratulazioni al prof. Andrea Manganaro di @unict_it eletto presidente dell’Associazione degli Italianisti-Sezione Didatti… - MattiaGallo17 : RT @unict_it: Congratulazioni al prof. Andrea Manganaro di @unict_it eletto presidente dell’Associazione degli Italianisti-Sezione Didatti… - f_synaxis : RT @unict_it: Congratulazioni al prof. Andrea Manganaro di @unict_it eletto presidente dell’Associazione degli Italianisti-Sezione Didatti… - AlfioRusso15 : RT @unict_it: Congratulazioni al prof. Andrea Manganaro di @unict_it eletto presidente dell’Associazione degli Italianisti-Sezione Didatti… -

Bollettino d'Ateneo

Il docentedel Dipartimento di Scienze Umanistiche , past senatore dell'ateneo catanese, è stato eletto all'unanimità presidente dell'Associazione degli Italianisti - Sezione Didattica nel corso ...... Foresi Iacopo, Fossi Giacomo, Gasperini Giovambattista, Giretti Iacopo, Giretti Stefano,... Vai Emiliano; Porto - Longone Cecchini Giuseppe, Lori Annibale e Vago. Il nipote, Napoleone ... Andrea Manganaro eletto presidente dell'Associazione degli Italianisti-Sezione Didattica | Bollettino d'Ateneo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...CATANIA - Il docente Andrea Manganaro del Dipartimento di Scienze Umanistiche, past senatore dell’ateneo catanese, è stato eletto all’unanimità nel corso ...