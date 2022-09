Andrea Giambruno: vita privata, biografia, lavoro, Instagram e curiosità sul compagno di Giorgia Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Cosa sappiamo della vita privata di Andrea Giambruno? Il suo nome, in queste ore, è fra i più ricercati del web e sapete perché? Perché lui è il compagno dell’Onorevole Giorgia Meloni, che dopo il trionfo alle ultime elezioni si appresta a diventare la prima donna Presidente del Consiglio in Italia. Volete conoscere meglio l’uomo che condivide con lei la vita e la quotidianità? Ecco alcune informazioni. Chi è Andrea Giambruno: biografia, lavoro e Instagram Andrea Giambruno è nato a Milano nel 1981 (non conosciamo la data precisa). Diplomato al Liceo Scientifico, in seguito si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica della sua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 settembre 2022) Cosa sappiamo delladi? Il suo nome, in queste ore, è fra i più ricercati del web e sapete perché? Perché lui è ildell’Onorevole, che dopo il trionfo alle ultime elezioni si appresta a diventare la prima donna Presidente del Consiglio in Italia. Volete conoscere meglio l’uomo che condivide con lei lae la quotidianità? Ecco alcune informazioni. Chi èè nato a Milano nel 1981 (non conosciamo la data precisa). Diplomato al Liceo Scientifico, in seguito si è laureato in Filosofia all’Università Cattolica della sua ...

Pollydolce : Andrea Giambruno: vita privata, biografia, lavoro, Instagram e curiosità sul compagno di Giorgia Meloni - Bigalfry : Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni e padre di Ginevra: potrebbe essere il primo 'First Gentleman… - asannais : RT @GiusCandela: Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, sarà il primo “first gentleman” della Repubblica italiana. È di sinistra, la… - news_mondo_h24 : Tutto su Andrea Giambruno: ecco chi è il compagno di Giorgia Meloni che simpatizza per la sinistra - zazoomblog : Andrea Giambruno chi è il compagno di Giorgia Meloni: quella scintilla scoppiata in tv e le videochiamate -… -