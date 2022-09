Andrea Cipolloni a.d. di Eataly, Investindustrial impone la svolta (Di martedì 27 settembre 2022) Investindustrial designa Andrea Cipolloni nuovo amministratore delegato di Eataly, la catena di locali nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani fondata da Oscar Farinetti. Ciplonnoni è ex a.d. di Autogrill Italia e Europe, da cui rassegna le dimissioni in seguito all’accettazione del nuovo incarico. La nomina fa seguito all’ingresso di Investindustrial al 52 per cento nel capitale di Eataly. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022)designanuovo amministratore delegato di, la catena di locali nella vendita e nella distribuzione di generi alimentari italiani fondata da Oscar Farinetti. Ciplonnoni è ex a.d. di Autogrill Italia e Europe, da cui rassegna le dimissioni in seguito all’accettazione del nuovo incarico. La nomina fa seguito all’ingresso dial 52 per cento nel capitale di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

