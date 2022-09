Andrea Bowers e l’indissolubile legame tra arte e politica (Di martedì 27 settembre 2022) «Andrea Bowers: il suo attivismo anima la sua arte», titola così il NY Times in un articolo del dicembre 2021 dedicato all’artista statunitense, costantemente immersa nella sfida di creare opere degne di nota sia in termini estetici, sia in termini di impatto politico e sociale. Bowers, classe 1967, usa quadri, installazioni, neon e video per rimarcare un’idea che – negli anni – non è mai mutata (anzi, si è rafforzata): l’arte, la cultura e la politica sono un unico elemento. Andrea Bowers ha iniziato a scendere in piazza da giovanissima, durante i movimenti della seconda ondata femminista. Oggi ha legami con organizzazioni che difendono i diritti della comunità LGBTQIA+, associazioni pro diritto all’aborto o in difesa dei diritti dei lavoratori, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) «: il suo attivismo anima la sua», titola così il NY Times in un articolo del dicembre 2021 dedicato all’artista statunitense, costantemente immersa nella sfida di creare opere degne di nota sia in termini estetici, sia in termini di impatto politico e sociale., classe 1967, usa quadri, installazioni, neon e video per rimarcare un’idea che – negli anni – non è mai mutata (anzi, si è rafforzata): l’, la cultura e lasono un unico elemento.ha iniziato a scendere in piazza da giovanissima, durante i movimenti della seconda ondata femminista. Oggi ha legami con organizzazioni che difendono i diritti della comunità LGBTQIA+, associazioni pro diritto all’aborto o in difesa dei diritti dei lavoratori, ...

