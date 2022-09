Ancora guai per Ihattaren: la sua auto va in fiamme ad Utrecht, si pensa ad un incendio doloso (Di martedì 27 settembre 2022) Mo Ihattaren finisce nuovamente nelle cronache per l’incendio della sua auto nelle strade di Utrecht. Il fatto è riportato da As. “la sua vettura, una Porsche Panamera top di gamma del valore di 113.000 euro è andata a fuoco nelle strade di Utrecht. Fonti della polizia affermano che l’incendio potrebbe essere stato provocato e l’ipotesi si rafforza considerando che la scorsa settimana è stata bruciata anche l’auto del fratello sulla Marjoleinweg, a Utrecht”. Intorno alle 3 del mattino, la polizia ha trovato un’auto in fiamme a Bernadottelaan, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme. “Secondo un portavoce, la polizia sta controllando le telecamere di sicurezza del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Mofinisce nuovamente nelle cronache per l’della suanelle strade di. Il fatto è riportato da As. “la sua vettura, una Porsche Panamera top di gamma del valore di 113.000 euro è andata a fuoco nelle strade di. Fonti della polizia affermano che l’potrebbe essere stato provocato e l’ipotesi si rafforza considerando che la scorsa settimana è stata bruciata anche l’del fratello sulla Marjoleinweg, a”. Intorno alle 3 del mattino, la polizia ha trovato un’ina Bernadottelaan, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco a spegnere le. “Secondo un portavoce, la polizia sta controllando le telecamere di sicurezza del ...

