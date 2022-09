Amici 2022, anticipazioni daytime 27 settembre 2022: ultime news, cosa vedremo oggi pomeriggio (Di martedì 27 settembre 2022) Sono riusciti a conquistarsi il banco e a indossare la tanto ambita maglia azzurra, ma ora i ragazzi della scuola di Amici devono dimostrare a tutti il loro talento. E hanno già iniziato a lavorare, tra prove, sfide, esibizioni e prime classiche. Dopo il pomeridiano lungo della domenica, tra risate e battibecchi tra i professori, oggi torna il daytime. Ma cosa vedremo? cosa è successo nel daytime di ieri Nel corso del pomeridiano di ieri abbiamo visto le ultime due esibizioni: a rischio eliminazione la ballerina Rita, che è stata accusata da Emanuel Lo di essere poco espressiva, e il cantante Wax, allievo di Arisa che proprio non convince Rudy. I due sono riusciti entrambi a ottenere di nuovo la maglia, ma ora dovranno lavorare sodo e mettercela ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Sono riusciti a conquistarsi il banco e a indossare la tanto ambita maglia azzurra, ma ora i ragazzi della scuola didevono dimostrare a tutti il loro talento. E hanno già iniziato a lavorare, tra prove, sfide, esibizioni e prime classiche. Dopo il pomeridiano lungo della domenica, tra risate e battibecchi tra i professori,torna il. Maè successo neldi ieri Nel corso del pomeridiano di ieri abbiamo visto ledue esibizioni: a rischio eliminazione la ballerina Rita, che è stata accusata da Emanuel Lo di essere poco espressiva, e il cantante Wax, allievo di Arisa che proprio non convince Rudy. I due sono riusciti entrambi a ottenere di nuovo la maglia, ma ora dovranno lavorare sodo e mettercela ...

