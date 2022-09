Amazon Prime Video | film e serie tv in uscita a ottobre 2022 | il catalogo aggiornato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo un mese di settembre eccezionale, con lepuntate dellasul Signore degli Anelli, The ring of power,è pronto a fare l’avvio a unaltrettanto eccezionale. Il servizio streamingè pronto a diffondere tra i suoi “seguaci” il nuovoditv che verranno proposte per il mese in arrivo.in arrivo: 7: Catherine Called Birdy – Una commedia nella quale una ragazza di 14 anni inglese si barcamena per riuscire a evitare tutti i corteggiatori che gli vengono proposti dal padre. 13: Backstage – Dietro le quinte – È un dance movie girato a Roma e racconta delle vicende di un gruppo di giovani ...