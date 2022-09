Amarezza estrema per Totti: come passa il primo compleanno senza Ilary (Di martedì 27 settembre 2022) Per Francesco Totti oggi sono 46 anni. Un'età importante, da festeggiare per la prima volta, dopo tanti anni, senza la figura dell'ex moglie Ilary Blasi. Accanto a lui, per celebrare questo evento speciale, ci sono i figli Cristian, Isabel e Chanel, che staranno con il loro papà. Oramai abituati a passare vacanze diverse con i due genitori, come già capitato in estate, quando è stata ufficializzata la rottura definitiva. Sarà una giornata all'insegna della privacy, senza grandi feste che potrebbero aumentare le notizie sulla sua vita privata. Il Corsport: “Sarà un compleanno senza cene romantiche” Questo sarà il primo compleanno di Totti senza Ilary, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Per Francescooggi sono 46 anni. Un'età importante, da festeggiare per la prima volta, dopo tanti anni,la figura dell'ex moglieBlasi. Accanto a lui, per celebrare questo evento speciale, ci sono i figli Cristian, Isabel e Chanel, che staranno con il loro papà. Oramai abituati are vacanze diverse con i due genitori,già capitato in estate, quando è stata ufficializzata la rottura definitiva. Sarà una giornata all'insegna della privacy,grandi feste che potrebbero aumentare le notizie sulla sua vita privata. Il Corsport: “Sarà uncene romantiche” Questo sarà ildi, ...

