Amal e George Clooney | 8 anni fa il matrimonio | «Non ci sono lati negativi Lei è magica» | dice lui

(Di martedì 27 settembre 2022) Era il 27 settembre 2014 quando, a Venezia,sivano sì. 8dopo iltra i due è più solido che mai. Sentite cosalui della moglie… Foto Appassati 8da quell’assolato pomeriggio veneziano. Quando, contravvenendo al suo stesso giuramento che non si sarebbe sposato mai più,va sì all’avvocata ingleseAlamuddin. Unofficiato da Walter Veltroni, con tante, ma non tantissime, star presenti. E un vaticino per nulla benaugurante: tanto non durerà.festeggiano 8 ...

SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 27/09/2014 – A Venezia le nozze dell’attore George Clooney e Amal Alamuddin. La cerimonia è officiata da Walter Veltroni #… - AccaddeOggi : 27/09/2014 – A Venezia le nozze dell’attore George Clooney e Amal Alamuddin. La cerimonia è officiata da Walter Vel… - AnielaButt : George Clooney festeggia 8 anni di matrimonio con Amal: ”Lei non ha lati negativi!” - infoitcultura : George Clooney e Amal Alamuddin, anniversario di matrimonio tra romanticismo e stile - AmnaBil41332019 : George Clooney festeggia 8 anni di matrimonio con Amal: ”Lei non ha lati negativi!” -

Se ora la coppiasembra più affiatata che mai, all'inizio della loro storia non erano in pochi a nutrire alcuni dubbi a loro riguardo. 'Eh sì, otto anni… E dicevano che non ...Nel frattempo,hanno avuto anche due gamelli, Ella e Alexander. In tv, il divo non smette di ripetere che i bambini sono più intelligenti di lui e parlano già tre lingue. E oggi, almeno ...Durante il lockdown qualche rivista di gossip aveva provato a (s)parlare di crisi con dettagli su terapia di coppia, difficoltà durante la quarantena, di un divorzio da 500 milioni, di lui a Los Angel ...Quella proposta super romantica nel cuore di Venezia è stato l'inizio di una bella storia d'amore che oggi compie 8 anni: George Clooney e Amal Alamuddin sono innamoratissimi.