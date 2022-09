Altro che “le sanzioni danneggiano più noi”. Cresce lo scambio Italia-Germania (Di martedì 27 settembre 2022) Nel primo semestre dell’anno l’interscambio tra Italia e Germania ha segnato una crescita importante, registrando un valore totale di 85,9 miliardi di euro rispetto ai 69,6 miliardi dello stesso periodo del 2021 (+ 23,5%). Lo raccontano i dati Istat sul commercio estero analizzati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). La crescita ha riguardato sia l’export, pari a 39,6 miliardi (+18,8%), sia l’import dalla Germania, passato dai 36,2 miliardi del primo semestre 2021 a 46,3 miliardi (+27,8%). A trainarla sono stati i settori che svolgono tradizionalmente un ruolo di fulcro dei rapporti commerciali bilaterali, ciascuno dei quali ha registrato un aumento dei flussi di interscambio. A livello settoriale, l’export verso la Germania vede in testa la siderurgia (8,36 miliardi, +25,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Nel primo semestre dell’anno l’intertrae Germania ha segnato una crescita importante, registrando un valore totale di 85,9 miliardi di euro rispetto ai 69,6 miliardi dello stesso periodo del 2021 (+ 23,5%). Lo raccontano i dati Istat sul commercio estero analizzati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). La crescita ha riguardato sia l’export, pari a 39,6 miliardi (+18,8%), sia l’import dalla Germania, passato dai 36,2 miliardi del primo semestre 2021 a 46,3 miliardi (+27,8%). A trainarla sono stati i settori che svolgono tradizionalmente un ruolo di fulcro dei rapporti commerciali bilaterali, ciascuno dei quali ha registrato un aumento dei flussi di inter. A livello settoriale, l’export verso la Germania vede in testa la siderurgia (8,36 miliardi, +25,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), ...

