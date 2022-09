Allerta meteo a Roma e nel Lazio: “Venti forti da stasera e per le successive 12 ore” (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue l’Allerta meteo a Roma e nel Lazio. Dopo le forti piogge che hanno caratterizzato il weekend e la giornata di ieri anche oggi, martedì 27 settembre, l’attenzione resta alta. In particolare da stasera e per le prossime ore sono attesi Venti forti. Allerta meteo gialla per vento nel Lazio L’Allerta gialla per vento scatterà quindi in serata e proseguirà per le successive 12 ore. Si prevedono infatti sul Lazio Venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte. A riportarlo è il Comune di Roma a seguito della diramazione del bollettino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue l’e nel. Dopo lepiogge che hanno caratterizzato il weekend e la giornata di ieri anche oggi, martedì 27 settembre, l’attenzione resta alta. In particolare dae per le prossime ore sono attesigialla per vento nelL’gialla per vento scatterà quindi in serata e proseguirà per le12 ore. Si prevedono infatti suldai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte. A riportarlo è il Comune dia seguito della diramazione del bollettino ...

