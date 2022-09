ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Allegri, 12 imprese per salvare stagione e panchina: dal #Bologna alla #Lazio, tutte le insidie. E in Champions... #Juve htt… - cmdotcom : #Allegri, 12 imprese per salvare stagione e panchina: dal #Bologna alla #Lazio, tutte le insidie. E in Champions...… -

Calciomercato.com

La crisi economica provocata dal conflitto in Ucraina, che colpisce indistintamente lecome ... Ma c'è poco da starese investimenti e fondi strutturali lasciano il passo in via ......ora appaiono dodici autenticheconsiderando come la Juve di oggi sia sciolta pure contro il Monza al termine di un mese di settembre senza nemmeno una vittoria. Dodici fatiche per un... Allegri, 12 imprese per salvare stagione e panchina: dal Bologna alla Lazio, tutte le insidie. E in Champions... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'ex bianconero Altobelli si è espresso sul momento difficile della Juventus e sulla posizione di Allegri in panchina a cui mostra fiducia ...