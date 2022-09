Allarme Nomisma sui rincari delle bollette elettriche: «Senza aiuti dal governo raddoppieranno» (Di martedì 27 settembre 2022) Per il prossimo trimestre le bollette elettriche rischiano di schizzare almeno del 60%, con un impennata del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, cioè 25 centesimi in più del precedente trimestre estivo. Dopo l’Allarme lanciato da Assoutenti sui rincari in autunno, arriva la conferma delle pessime notizie per le famiglie e imprese italiane anche da Nomisma Energia che avverte come, Senza interventi del governo per contenere i costi energetici, gli aumenti potrebbero portare al raddoppio delle bollette da un trimestre all’altro. Stime che comunque non possono ancora tenere conto dei nuovi metodi di calcolo che saranno aggiornati da Arera, l’autorità per l’energia, previsti per la fine di settembre con ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Per il prossimo trimestre lerischiano di schizzare almeno del 60%, con un impennata del prezzo dell’elettricità di 66,6 centesimi per kWh, cioè 25 centesimi in più del precedente trimestre estivo. Dopo l’lanciato da Assoutenti suiin autunno, arriva la confermapessime notizie per le famiglie e imprese italiane anche daEnergia che avverte come,interventi delper contenere i costi energetici, gli aumenti potrebbero portare al raddoppioda un trimestre all’altro. Stime che comunque non possono ancora tenere conto dei nuovi metodi di calcolo che saranno aggiornati da Arera, l’autorità per l’energia, previsti per la fine di settembre con ...

