Alla ricerca di una legislatura di pacificazione. Anche in Europa (Di martedì 27 settembre 2022) Ora i risultati delle elezioni del 25 settembre sono stati metabolizzati dai partecipanti, attivamente o solo in spirito, di una campagna elettorale tra le più sgrammaticate, ove non la più sgrammaticata, della storia della Repubblica. Lo stesso esito delle elezioni (l'alto astensionismo, una vittoria del centro-destra a trazione Fratelli d'Italia, i modesti risultati di certi partiti) dimostrano che gli italiani non gradiscono questo modo di intendere la politica, un modo in cui si preferiscono gli insulti personali all'esame dei temi e problemi sul tappeto, molti dei quali gravissimi e tale da porre sfide molto serie a chi avrà responsabilità di governare: inflazione, recessioni, alto debito pubblico, una guerra su suolo europeo Anche con minacce dell'uso di armi nucleari. In questo contesto sembra che vincitori e vinti debbano fare una riflessioni. Non è il caso di ...

