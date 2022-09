Alla Chiesa dei SS. Marcellino e Festo la IV edizione di Unimusic, il Festival della Musica e della cultura in omaggio a Pasolini (Di martedì 27 settembre 2022) Appuntamenti tra Musica, performance e spettacolo per la IV edizione di Unimusic, il Festival della Musica e della cultura realizzato dAlla Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli in collaborazione con l’Università Federico II, che prosegue con la rassegna Archivio PPP, Pasolini Napoli e la Musica, curata da Enzo Viccaro. Un fitto programma (che ha già preso il via) e si concluderà il 2 ottobre 2022 tra appuntamenti Musicali, spettacoli e interessanti conversazioni con studiosi ed esponenti del mondo della cultura per raccontare i vari volti di Pier Paolo Pasolini, a 100 anni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Appuntamenti tra, performance e spettacolo per la IVdi, ilrealizzato dNuova Orchestra Scarlatti di Napoli in collaborazione con l’Università Federico II, che prosegue con la rassegna Archivio PPP,Napoli e la, curata da Enzo Viccaro. Un fitto programma (che ha già preso il via) e si concluderà il 2 ottobre 2022 tra appuntamentili, spettacoli e interessanti conversazioni con studiosi ed esponenti del mondoper raccontare i vari volti di Pier Paolo, a 100 anni ...

