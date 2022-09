Alex Nuccetelli, amico di Totti, denunciato da Ilary Blasi: «Sono povero, la sua riconoscenza si è trasformata in odio» (Di martedì 27 settembre 2022) Ilary Blasi ha finalmente denunciato Alex Nuccetelli per le sue dichiarazioni fuori luogo su di lei e sull’ex marito Francesco Totti. Da quando la coppia ha annunciato il suo divorzio, infatti, l’amico del Pupone non fa altro che rilasciare interviste sulla pelle dei due divi romani, spesso sconfinando in volgari illazioni contro la conduttrice romana.... Leggi su donnapop (Di martedì 27 settembre 2022)ha finalmenteper le sue dichiarazioni fuori luogo su di lei e sull’ex marito Francesco. Da quando la coppia ha annunciato il suo divorzio, infatti, l’del Pupone non fa altro che rilasciare interviste sulla pelle dei due divi romani, spesso sconfinando in volgari illazioni contro la conduttrice romana....

