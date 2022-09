Alessia Marcuzzi si separa da Paolo Calabresi | perché si sono lasciati

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 settembre 2022) Fine del matrimonio anche perMarconi: siufficialmente dopo un matrimonio durato otto anni. In un comunicato l'ex volto di Canale 5 e nuova conduttrice di Rai2 al timone di Boomerissima ha datto sapere: "Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà ad esistere" Poche parole affidate all'Ansa in cui è stato sottolineato che l'affetto non tramonterà tra i due ex e nemmeno il rapporto che legaai figli di: "I miei figli eproseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni"zione...