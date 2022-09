Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: “Il matrimonio è finito” (Di martedì 27 settembre 2022) Il matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è finito. I due hanno annunciato in una nota congiunta la fine della loro relazione “ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, si legge nella nota. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono sposati nel 2014, in una cerimonia in gran segreto che colse impreparati anche i paparazzi. ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) Ildi. I due hanno annunciato in una nota congiunta la fine della loro relazione “ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”. “Io eabbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostroperò non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli eproseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, si legge nella nota.sisposati nel 2014, in una cerimonia in gran segreto che colse impreparati anche i paparazzi. ...

GiusCandela : È finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. L'annuncio all'agenzia ANSA. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In un comunicato congiunto, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine del loro matrimonio ?? https://… - AriannaCosi220 : Anche Alessia Marcuzzi si è divisa! Il 2022 per le coppie è stato una strage ?? - IsaeChia : Alessia Marcuzzi annuncia la fine del matrimonio con Paolo Calabresi: il comunicato Ansa La conduttrice e il produ… - GretaSmara : Ci mancava solamente il divorzio di Alessia Marcuzzi. Stanno cadendo tutti come birilli. -