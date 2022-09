Alessia Marcuzzi annuncia la fine del matrimonio con Paolo Calabresi: il comunicato ANSA (Di martedì 27 settembre 2022) È finita la storia d’amore fra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. È di pochi minuti fa il comunicato ANSA in cui la coppia attraverso una nota congiunta annuncia la separazione: fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: “ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Lo dichiarano ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) È finita la storia d’amore fraMarconi. È di pochi minuti fa ilin cui la coppia attraverso una nota congiuntala separazione:deltraMarconi: “ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”. “Io eabbiamo deciso di lasciarci. Ladel nostroperò non significherà ladella nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli eproseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Lo dichiarano ...

GiusCandela : È finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. L'annuncio all'agenzia ANSA. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In un comunicato congiunto, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine del loro matrimonio ?? https://… - AriannaCosi220 : Anche Alessia Marcuzzi si è divisa! Il 2022 per le coppie è stato una strage ?? - IsaeChia : Alessia Marcuzzi annuncia la fine del matrimonio con Paolo Calabresi: il comunicato Ansa La conduttrice e il produ… - GretaSmara : Ci mancava solamente il divorzio di Alessia Marcuzzi. Stanno cadendo tutti come birilli. -