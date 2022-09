Al via la Parigi Fashion Week PE 2023 e Dior punta su un beauty look essenziale e ridottissimo (Di martedì 27 settembre 2022) Ultima fermata del Fashion month, Parigi. Che si apre, come ormai da tradizione, con la sfilata di Dior PE 2023. L’ispirazione della collezione è Caterina de’ Medici e la Francia cinquecentesca. Reinterpretata à la Dior. Occhi bistrati di nero e un make up ridotto all’essenzaile, un vero e proprio omaggio al nude look così tanto parisien, perfetto con le chiome legate in codini bassi e lisci. E la nuova donna della maison più blasona della PFW è pronta per la bella stagione. PFW PE 2023, I beauty look più belli visti in passerella guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 settembre 2022) Ultima fermata delmonth,. Che si apre, come ormai da tradizione, con la sfilata diPE. L’ispirazione della collezione è Caterina de’ Medici e la Francia cinquecentesca. Reinterpretata à la. Occhi bistrati di nero e un make up ridotto all’essenzaile, un vero e proprio omaggio al nudecosì tanto parisien, perfetto con le chiome legate in codini bassi e lisci. E la nuova donna della maison più blasona della PFW è pronta per la bella stagione. PFW PE, Ipiù belli visti in passerella guarda le foto ...

