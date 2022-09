Al via il totoministri del Governo Meloni, proliferano le ipotesi: da Crosetto e Pera a Ronzulli passando per il veto su Salvini (Di martedì 27 settembre 2022) Con la vittoria del centrodestra trainato da Fratelli d’Italia, è partito il totoministri in attesa della formazione ufficiale del Governo Meloni. La leader, forte del suo 26% alle urne e consapevole dei risultati elettorali degli alleati di Lega e Forza Italia che si sono attestati sotto il 10%, punta a piazzare i suoi uomini nei dicasteri chiave. La Meloni, infatti, è pronta a mettere le mani su Viminale, Economia, Difesa e Affari Esteri ma anche Giustizia e Riforme costituzionali. Al via il totoministri del Governo Meloni: la possibile lista sta Crosetto e Pera a Ronzulli Il successo del centrodestra alle elezioni politiche ha dato alla coalizione la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Dopo l’insediamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Con la vittoria del centrodestra trainato da Fratelli d’Italia, è partito ilin attesa della formazione ufficiale del. La leader, forte del suo 26% alle urne e consapevole dei risultati elettorali degli alleati di Lega e Forza Italia che si sono attestati sotto il 10%, punta a piazzare i suoi uomini nei dicasteri chiave. La, infatti, è pronta a mettere le mani su Viminale, Economia, Difesa e Affari Esteri ma anche Giustizia e Riforme costituzionali. Al via ildel: la possibile lista staIl successo del centrodestra alle elezioni politiche ha dato alla coalizione la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Dopo l’insediamento ...

