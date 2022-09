Agropoli e maltempo, sindaco sotto accusa per la mancata manutenzione (Di martedì 27 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il Cilento alle prese col forte maltempo delle ultime ore. I danni maggiori si sono registrati ad Agropoli che già dalla prime ore di ieri è stata flagellata da piogge e folate di vento non indifferenti. A onor del vero, c’è da dire che in poco tempo sono caduti diversi centimetri di pioggia, un evento che non si può prevedere, ma secondo molti cittadini si poteva fare di più per la manutenzione e per la pulizia dei canali di scolo. In località Moio, si registrano scantinati allagati e alberi abbattuti. In diverse situazioni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e degli operai dell’Agropoli Cilento Servizi per liberare i locali dall’acqua o per sgombrare le strade da tronchi e rami. «Questa notte la pioggia e il forte vento hanno certamente rappresentato ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il Cilento alle prese col fortedelle ultime ore. I danni maggiori si sono registrati adche già dalla prime ore di ieri è stata flagellata da piogge e folate di vento non indifferenti. A onor del vero, c’è da dire che in poco tempo sono caduti diversi centimetri di pioggia, un evento che non si può prevedere, ma secondo molti cittadini si poteva fare di più per lae per la pulizia dei canali di scolo. In località Moio, si registrano scantinati allagati e alberi abbattuti. In diverse situazioni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e degli operai dell’Cilento Servizi per liberare i locali dall’acqua o per sgombrare le strade da tronchi e rami. «Questa notte la pioggia e il forte vento hanno certamente rappresentato ...

