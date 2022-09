(Di martedì 27 settembre 2022) È un giorno triste in casa, perché è venuto a mancareall'età di 85. L'ex calciatore era legato al mondo nerazzurro per l'incarico diricoperto per ben ...

sportli26181512 : Addio a Giancarlo Beltrami: per 16 anni direttore sportivo dell'Inter: Addio a Giancarlo Beltrami: per 16 anni dire… - Gazzetta_it : Addio a Giancarlo #Beltrami: fu direttore sportivo dell'Inter dal 1977 al 1993 - 11Giuliano : Fedelissimi: 'Alessandria dice addio a Giancarlo Paradiso, punto di riferimento della Protezione civile locale e an… - pcbassignana : RT @RadioGoldAl: Addio a Giancarlo Paradiso, colonna della Protezione Civile: 'Se c'era un problema a Spinetta lo risolveva lui' https://t… - cronacacampania : Addio a Giancarlo Paradiso, colonna della Protezione Civile: 'Se c'era un problema a Spinetta lo risolveva lui' -

La Gazzetta dello Sport

È un giorno triste in casa Inter, perché è venuto a mancareBeltrami all'età di 85 anni. L'ex calciatore era legato al mondo nerazzurro per l'incarico di direttore sportivo ricoperto per ben 16 anni, da 1977 al 1993, con 6 trofei all'attivo in quel ...La famiglia Zilioli è molto conosciuta e benvoluta: mamma Sabina Codenotti lavora in ospedale ed è attivamente impegnata in molte iniziative civiche e della parrocchia, papàfa l'... Addio a Giancarlo Beltrami: per 16 anni direttore sportivo dell'Inter La vittima dell'incidente a Gavardo Giovanni Zilioli, 19 anni - Foto © www.giornaledibrescia.it Sulla dinamica dell’incidente che sabato sera è costato la vita a Giovanni Zilioli i commenti si sprecan ...Dall’ultracattolico Simone Pillon a Gianluigi Paragone, passando per Vittorio Sgarbi, Emma Bonino e Monica Cirinnà. Ecco gli onorevoli “vip” che non hanno ...