Adam Levine: nuove rivelazioni sulle sue presunte infedeltà sui social (Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni si sta parlando tantissimo di Adam Levine e delle sue presunte infedeltà lontano dagli occhi della moglie, al riguardo sono spuntate nuove testimonianze sui social media. In questi giorni Adam Levine, frontman dei Maroon Five, è al centro di uno scandalo legato alla sua vita amorosa. Il cantante, infatti, è stato accusato su più riprese di aver tradito, o provato a farlo, la moglie con altre donne, che ad oggi tanno tirando fuori nuove storie e fatti sul suo conto. Una di queste è stata la sua ex insegnate di Yoga, la quale ha affermato che Adam Levine le ha inviato, nel tempo, una serie di messaggi allusivi per poi trattarla come "spazzatura usata". Parlando con il Daily Mail Alanna ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni si sta parlando tantissimo die delle suelontano dagli occhi della moglie, al riguardo sono spuntatetestimonianze suimedia. In questi giorni, frontman dei Maroon Five, è al centro di uno scandalo legato alla sua vita amorosa. Il cantante, infatti, è stato accusato su più riprese di aver tradito, o provato a farlo, la moglie con altre donne, che ad oggi tanno tirando fuoristorie e fatti sul suo conto. Una di queste è stata la sua ex insegnate di Yoga, la quale ha affermato chele ha inviato, nel tempo, una serie di messaggi allusivi per poi trattarla come "spazzatura usata". Parlando con il Daily Mail Alanna ...

dvrlingkenobi : visto post con i miei blorbos in law di succession + i dm di adam levine e questo è il motivo per cui non cancellerò mai tumblr - eccyao : ma io che ho scoperto ora che Adam Levine ha tradito la moglie, ma nche senso ?? - UnaTecnologia : RT @wireditalia: I messaggi che il frontman dei Maroon 5 avrebbe mandato a diverse donne sulla piattaforma hanno scatenato la fantasia del… - cheaterbag : RT wireditalia 'I messaggi che il frontman dei Maroon 5 avrebbe mandato a diverse donne sulla piattaforma hanno sca… - wireditalia : I messaggi che il frontman dei Maroon 5 avrebbe mandato a diverse donne sulla piattaforma hanno scatenato la fantas… -