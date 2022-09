Accuse di molestie, Mangia sospeso dalla Nazionale maltese (Di martedì 27 settembre 2022) «La Federcalcio di Malta comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione». Con questo comunicato la Federcalcio maltese ha annunciato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 settembre 2022) «La Federcalcio di Malta comunica che Devisè stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta violazione delle sue politiche.ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione». Con questo comunicato la Federcalcioha annunciato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

