Aborto, Fratelli d'Italia si astiene su un ordine del giorno per garantire l'accesso alle strutture per l'interruzione di gravidanza (Di martedì 27 settembre 2022) L'ordine del giorno è sul "diritto delle donne di scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza" e Fratelli d'Italia si astiene. A due giorni dalla vittoria delle elezioni, il partito di Giorgia Meloni non si è espresso durante il consiglio regionale della Liguria, quando un esponente del Partito Democratico, Roberto Arboscello, ha presentato il documento. L'obiettivo dell'ordine del giorno era quello di sottolineare il diritto delle "di effettuare questa scelta senza dover superare alcuna difficoltà nell'accesso alle strutture che effettuano l'interruzione volontaria di gravidanza", si legge nel documento. In Liguria sono nove le ...

