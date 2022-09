Abbandono scolastico, l’Italia è al terzo posto in Europa. Va peggio solo in Romania e Spagna (Di martedì 27 settembre 2022) L’anno scolastico è partito senza (evidenti) scossoni. Il primo dopo due anni senza mascherine, senza dad, e senza l’incubo della pandemia. Si ritorna, dunque, alla normalità. E nella normalità ritornano anche i vecchi problemi, che i mesi appena trascorsi hanno probabilmente reso ancora più gravi. L’Abbandono scolastico, ad esempio. Un fenomeno che colpisce ancora duramente anche alle nostre latitudini. Nell’agenda 2020, l’Unione Europea aveva fissato come target che i giovani europei tra 18 e 24 anni senza diploma superiore (o qualifica professionale) fossero meno del 10% del totale. Un obiettivo centrato a livello europeo: nel primo anno della pandemia la quota di giovani Ue in uscita precoce dal sistema di istruzione è stata pari al 9,9%. Ma non in Italia, dove siamo fermi al 13% circa, nonostante il miglioramento nel corso ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) L’annoè partito senza (evidenti) scossoni. Il primo dopo due anni senza mascherine, senza dad, e senza l’incubo della pandemia. Si ritorna, dunque, alla normalità. E nella normalità ritornano anche i vecchi problemi, che i mesi appena trascorsi hanno probabilmente reso ancora più gravi. L’, ad esempio. Un fenomeno che colpisce ancora duramente anche alle nostre latitudini. Nell’agenda 2020, l’Unione Europea aveva fissato come target che i giovani europei tra 18 e 24 anni senza diploma superiore (o qualifica professionale) fossero meno del 10% del totale. Un obiettivo centrato a livello europeo: nel primo anno della pandemia la quota di giovani Ue in uscita precoce dal sistema di istruzione è stata pari al 9,9%. Ma non in Italia, dove siamo fermi al 13% circa, nonostante il miglioramento nel corso ...

