Zaki ringrazia gli italiani | “Non avete dimenticato il mio caso”

(Di lunedì 26 settembre 2022) IL CAIRO – “Voglio dire grazie mille a tutti gliche, pur così presi dalle elezioni, non dimenticano il mio”. Lo ha scritto Patrickall’Ansa senza voler commentare l’indiscrezione circa un probabile prolungamento di due o tre mesi del suo processo in corso a Mansura. “La scorsa settimana sono stato inondato di messaggi di sostegno”, ha aggiunto il ricercatore egiziano affermando che queste attestazioni di solidarietà “fanno una grande differenza e mi danno sempre la speranza che un giorno tornerò in Italia”, “a Bologna”, “per riprendere i miei studi”. L'articolo L'Opinionista.

...Patrick Salitutti coloro che lo hanno sostenuto in questi anni,sopratutto la fidanzata, la famiglia, gli amici in Italia, l'Università di Bologna e Amnesty International.ritiene ...... prosegue, cheanche la sua fidanzata e i suoi familiari. L'OMAGGIO ALLA DOCENTE MONTICELLI 'Oltre a tutti loro c'è una donna a cui devo tutto. Un mentore, una professoressa, una donna ... Patrick Zaki, ipotesi prolungamento processo: grazie Italiani che non mi dimenticate IL CAIRO - "Voglio dire grazie mille a tutti gli italiani che, pur così presi dalle elezioni, non dimenticano il mio caso". Lo ha scritto Patrick Zaki ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Patrick Zaki, ipotesi prolungamento processo: grazie Italiani che non mi dimenticate ...