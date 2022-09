WhatsApp, la novità che riguarda lo Stato | La rivoluzione degli aggiornamenti (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo le fonti WhatsApp sarebbe al lavoro per una novità rivoluzionaria con una nuova funzionalità che riguarda gli aggiornamenti di Stato. Secondo quanto riportato su WaBetaInfo, il team di WhatsApp sarebbe al lavoro per il lancio di una nuova feature che riguarda gli aggiornamenti di Stato. Si tratterebbe di una novità rivoluzionaria. WhatsApp, la novità che riguarda lo Stato (fonte web)Dalla sua creazione nel 2009 a oggi WhatsApp ha passato diverse fasi con una continua evoluzione. Nel 2014 è entrata a far parte del gruppo Meta, al quale appartengono anche Facebook, Messenger e Instagram. WhatsApp, continue ... Leggi su newstv (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo le fontisarebbe al lavoro per unarivoluzionaria con una nuova funzionalità cheglidi. Secondo quanto riportato su WaBetaInfo, il team disarebbe al lavoro per il lancio di una nuova feature cheglidi. Si tratterebbe di unarivoluzionaria., lachelo(fonte web)Dalla sua creazione nel 2009 a oggiha passato diverse fasi con una continua evoluzione. Nel 2014 è entrata a far parte del gruppo Meta, al quale appartengono anche Facebook, Messenger e Instagram., continue ...

CeotechI : WhatsApp lancia i link di chiamata #Android #App #Chiamate #Comunicazione #iOS #LinkDiChiamata #Messaggistica… - fainformazione : WhatsApp: in arrivo i link per inviare alle chiamate (e molto altro) La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp… - fainfoscienza : WhatsApp: in arrivo i link per inviare alle chiamate (e molto altro) La nota piattaforma di messaggistica WhatsApp… - GesAU_it : -:¦:-•• Novità, adesso gli aggiornamenti di questo gruppo si possono ricevere su WhatsApp - GesAU_it : -:¦:-•• Novità, adesso gli aggiornamenti di questo gruppo si possono ricevere su WhatsApp -