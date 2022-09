Watford | esonerato Edwards | Bilic è il nuovo alleantore

susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Watford, esonerato Edwards - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Watford, esonerato Edwards - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Watford, esonerato Edwards - napolimagazine : UFFICIALE - Watford, esonerato Edwards - apetrazzuolo : UFFICIALE - Watford, esonerato Edwards -

Alfredo Pedullà

Il 49enne tecnico napoletano prende il posto di Fabio Caserta ,in seguito alle ultime ... e l'ex Real Madrid Jordi Garcia, reduce dall'avventura alcon Ranieri, in veste di ...Non va dimenticato Claudio Ranieri (ill'haa metà dello scorso campionato: resta sotto contratto fino al termine della stagione in corso) mentre sarebbe suggestiva l'ipotesi Bielsa ... Ufficiale: Watford, esonerato Edwards Il Watford ha esonerato Rob Edwards e ha affidato la panchina Slaven Bilic, con cui è stato trovato un accordo per 18 mesi soggetto all'ottenimento ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...