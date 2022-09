Wanna Marchi e “la lunga marcia del denaro” (Di lunedì 26 settembre 2022) Abbiamo visto con molta fatica le quattro puntate della miniserie “Wanna” – su Netflix da pochi giorni – che racconta le gesta della tele-imbonitrice Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. Il quadro risulta essere esaustivo e ci riporta a quegli anni che in molta parte abbiamo vissuto. Wanna Marchi è una donna di origine contadina – nel Bolognese – che acquisisce delle competenze nel campo dei cosmetici e tra la fine degli anni ’70 ed ’80 inizia a fare la televenditrice di uno scioglipancia miracoloso che condito da espressioni ingiuriose volte ai telespettatori – ma soprattutto alle telespettatrici – coarta grande parte del pubblico televisivo all’acquisto. È la forza delle tv commerciali di quegli anni che si inserisce in un’Italia in trasformazione che non riesce ad avere dei contrappesi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Abbiamo visto con molta fatica le quattro puntate della miniserie “” – su Netflix da pochi giorni – che racconta le gesta della tele-imbonitricee della figlia Stefania Nobile. Il quadro risulta essere esaustivo e ci riporta a quegli anni che in molta parte abbiamo vissuto.è una donna di origine contadina – nel Bolognese – che acquisisce delle competenze nel campo dei cosmetici e tra la fine degli anni ’70 ed ’80 inizia a fare la televenditrice di uno scioglipancia miracoloso che condito da espressioni ingiuriose volte ai telespettatori – ma soprattutto alle telespettatrici – coarta grande parte del pubblico televisivo all’acquisto. È la forza delle tv commerciali di quegli anni che si inserisce in un’Italia in trasformazione che non riesce ad avere dei contrappesi ...

Adnkronos : Elezioni 2022, Oliviero Toscani: 'Meloni è la Wanna Marchi della politica' - ferrazza : Se le vicende di Wanna Marchi fossero accadute 15 anni più tardi, oggi sarebbe candidata. - itabigbang1 : @MicheleBonates3 come no ... come Wanna Marchi è la migliore venditrice in Italia ... basta crederci... - Dodajoya : RT @IlKeating: Ho visto su Netflix la miniserie Wanna (Marchi). In un’intervista la centralinista, a proposito dei numeri “fortunati”dice:… - TomGalva : RT @IlKeating: Ho visto su Netflix la miniserie Wanna (Marchi). In un’intervista la centralinista, a proposito dei numeri “fortunati”dice:… -