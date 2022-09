Wanda Nara, Icardi è già un ricordo? Il post con il cantante L - gante fa impazzire il gossip (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono passati solo quattro giorni dall'annuncio della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Una rottura che tanto ha fatto parlare il gossip in quest'estate rovente e che ha trovato conferme ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono passati solo quattro giorni dall'annuncio della separazione trae Mauro. Una rottura che tanto ha fatto parlare ilin quest'estate rovente e che ha trovato conferme ...

GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - spondeticino : RT @matteobordone: To great request! (Io e @francescocosta a Faenza che parliamo di poke, classifiche di libri, il regno millenario di Wand… -