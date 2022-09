Wanda Nara, abito bianco e maschera, copre il volto ma scopre tutto il resto, che bombe! FOTO (Di lunedì 26 settembre 2022) Wanda Nara è più in forma che mai, a Buenos Aires l’argentina non sembra affatto subire il colpo dopo l’annuncio del divorzio, anzi… PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Difficile da immaginare che dopo l’annuncio del divorzio Wanda Nara potesse prenderla cosi bene, la modella sembra immune al gossip ed a qualunque altro tentativo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 26 settembre 2022)è più in forma che mai, a Buenos Aires l’argentina non sembra affatto subire il colpo dopo l’annuncio del divorzio, anzi… PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Difficile da immaginare che dopo l’annuncio del divorziopotesse prenderla cosi bene, la modella sembra immune al gossip ed a qualunque altro tentativo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

