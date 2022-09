"Voto non è diritto garantito per giovani fuori sede", la polemica dei giovani su Tik tok (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il Voto non è un diritto garantito per i fuori sede". Si infiammano i giovani su Tik tok denunciando "uno dei fattori che alimenta l'astensionismo: l'assenza in Italia di una legge che consenta ai cittadini fuori sede, spesso studenti universitari, di votare nel luogo in cui si trovano per studio o lavoro, evitando viaggi lunghi e costosi per il rientro alla residenza". "In Italia ci sono circa 5 mln di fuorisede - si legge in un post sul social network - Ma anche quest'anno il loro diritto di Voto viene compromesso". "Il viaggio per rientrare a casa è un disincentivo al Voto che colpisce in generale le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Ilnon è unper i". Si infiammano isu Tik tok denunciando "uno dei fattori che alimenta l'astensionismo: l'assenza in Italia di una legge che consenta ai cittadini, spesso studenti universitari, di votare nel luogo in cui si trovano per studio o lavoro, evitando viaggi lunghi e costosi per il rientro alla residenza". "In Italia ci sono circa 5 mln di- si legge in un post sul social network - Ma anche quest'anno il lorodiviene compromesso". "Il viaggio per rientrare a casa è un disincentivo alche colpisce in generale le ...

marattin : A soli 2000 km da qui, oggi vengono a prenderti con un fucile, per farti votare quello che dicono loro. Non abitui… - matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - borghi_claudio : Alle 19 l'affluenza è del 51% Adesso quelli che avevano la strana idea che bisognasse non votare perché se l'afflue… - nice4what7 : RT @iltrumpo: Non mi permetto di fornire indicazioni elettorali. Soltanto una raccomandazione: niente insulti sulla scheda. Una volta ho sc… - Thunfischprote1 : @claudiocerasa Lol e quindi? Io, come penso tanti altri, non avrei votato #TerzoPolo se si fossero alleati col PD.… -